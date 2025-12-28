生放送中にコンビ解散を通告する――前代未聞の事態に、百戦錬磨の“ラジオスター”であるナイツも、困惑を隠せなかった。25日に放送されたニッポン放送『ナイツ ザ・ラジオショー』(毎週月〜木曜13:00〜)に、旧知の仲であるお笑いコンビ・ガッポリ建設の小堀敏夫と室田稔がゲスト出演。“クズ芸人”と呼ばれる小堀の密着ドキュメンタリーを放送してきたフジテレビ『ザ・ノンフィクション』の30周年と『ナイツ ザ・ラジオショー』