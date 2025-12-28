【モデルプレス＝2025/12/28】Kis-My-Ft2の玉森裕太初のドキュメンタリー「玉森裕太 MODE」がPrime Videoにて配信中。ここでは同番組の魅力をまとめる。【写真】キスマイ玉森の初単独ドキュメンタリー◆玉森裕太、キスマイ衣装監修の裏側に迫る2018年からKis-My-Ft2のコンサート衣装監修を担ってきた玉森。本作は、2024年のドームツアーから2025年のアリーナツアーに至るまで、衣装企画から完成までの約1年間に完全密着した記録。