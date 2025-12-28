【モデルプレス＝2025/12/28】グローバルグループ・ENHYPEN（エンハイプン）が28日、都内にて行われたアニメ「DARK MOON −黒の月：月の祭壇−」（1月9日24時よりTOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビにて放送開始／ABEMAにて地上波同時独占配信）のジャパンプレミアムイベントに登壇。JAY（ジェイ）のコメントをSUNGHOON（ソンフン）が否定し、会場の笑いを誘う場面があった。【写真】ENHYPEN、味の素スタジアムで衝撃の水演