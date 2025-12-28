【モデルプレス＝2025/12/28】3人組テクノポップユニット・Perfumeが28日、東京・渋谷のNHKホールにて「第76回NHK紅白歌合戦」の音合わせ・取材会を行い、報道陣の取材に応じた。【写真】豪華絢爛！ドレス姿で会見に登場したPerfume◆Perfume、豪華ドレスで登壇9月21日、「私たちは2026年からPerfumeを一度コールドスリープします」と年内をもって活動休止することを発表したPerfume。かしゆかがボルドーと淡いピンク、あ〜ちゃん