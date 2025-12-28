“本物を知る成熟した大人へ”というブランドコンセプトを掲げ、ジャパンラグジュアリーを追求するブランド【unbilanc（アンビラン）】。今回は、展示会などで新作を目にした人たちから「名品」と称されたシグネチャーアイテムを中心にお届けします。先月末に、本サイトで公開された『櫛部美佐子さんが手掛ける新ブランド【unbilanc】とは？】と合わせてご覧ください。 【unbilanc】を代表する凛とした美しいシャツ