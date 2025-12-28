漫才日本一決定戦「M-1グランプリ2025」で優勝した漫才コンビ・たくろうの赤木裕（34）が28日、自身のXを更新。体調が回復し、同日から仕事復帰したことを報告した。赤木は27日の劇場出番を体調不良のため休演していた。 【写真】大阪に凱旋したM-1新王者赤木はやっぱりお疲れ気味？ 「全部陰性の謎発熱で休んでましたが熱下がって元気になったので今日から復帰します!!」と全快を報告。「知恵熱というのは本当に存在する