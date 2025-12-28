「スーパースター王座決定戦・ＳＧ」（川口、２８日）今年２度のＳＧ制覇でＭＶＰ争いのトップを走る佐藤励（２５）＝川口・３５期＝が、２日目まで３、４着とやや苦戦している。２戦ともスタートの遅れが敗因だが、２日目１１Ｒは８番手から追い上げての４着でエンジンは決して悪くない。前節の浜松Ｇ１初日のフライングが足かせだが、車速でカバーしている。「後半にあそこまで追い上げたのでエンジンは悪くはないと思う。