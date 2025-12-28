女子シングルス準々決勝ポイントを奪いガッツポーズの宮崎友花＝京王アリーナTOKYOバドミントンの全日本総合選手権第4日は28日、京王アリーナTOKYOで各種目の準々決勝が行われ、シングルスは女子で前回覇者の宮崎友花（ACTSAIKYO）山口茜（再春館製薬所）奥原希望（東京都協会）、男子で前回優勝の田中湧士、奈良岡功大（以上NTT東日本）が準決勝に勝ち上がった。ダブルスは女子の福島由紀（岐阜Bluvic）松本麻佑（ほねご