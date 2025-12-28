明治末期の北海道を舞台に、アイヌ民族の金塊を巡る、男たちの命がけのバトルを描いた大人気コミック「ゴールデンカムイ」。厳しい大自然の中で、一癖も二癖もある個性的なキャラクターたちが繰り広げる埋蔵金争奪サバイバル・バトルアクションは、独特の世界観から、長らく「実写化は不可能」と思われていた。しかし、「原作を映像で忠実に表現する」というコンセプトのもと、一大映像化プロジェクトが始動。2024年公開の実写版映