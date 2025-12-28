ÇÐÍ¥¤Îº£°æÍã¡Ê44¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥á¥·¥É¥é¡Á·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸å0¡¦45¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£·ÝÇ½À¸³è30¼þÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢º£¸å¤âÌÜÉ¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Ç¯Ëö3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¶å½£¡¦ÂçÊ¬¤ÎÎ¹¤òËþµÊ¤·¤¿¡£13ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤Æº£Ç¯¤Ç30¼þÇ¯¡£µ­Ç°¤¹¤Ù¤­ÀáÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ÖÂìÂô¡Ê½¨ÌÀ¡Ë¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¡È¡Ê¥é¥¤¥Ö¤Î¡Ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁüºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤«¤Ä