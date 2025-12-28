¥Õ¥í¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸¥å¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¤¬ÅÐ¾ì♡¡ÖSmile with French¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¥¿¥ë¥È¤ä¥Õ¥ëー¥Ä¥íー¥ë¥±ー¥­¡¢FLOÎ®¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿ÅÁÅý²Û»Ò¡Ö¥¬¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ç¡¦¥í¥ï¡×¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤ÎÃÄ¤é¤ó¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤ªÆÀ¤ÊÊ¡ÂÞ¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢³Ú¤·¤¤Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¢ö