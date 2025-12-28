＜第76回NHK紅白歌合戦リハーサル＞◇28日◇NHKホール3年連続3度目出場の3人組バンド、Mrs．GREEN APPLEがリハーサルを終え、意気込みを語った。バンド初の大トリを務めることが決まっており、今年9月リリースの「GOOD DAY」を歌唱する。ボーカルの大森元貴（29）は「大みそかのお祭りですから。心を込めて歌声を届けたいと思います」と意気込み、大トリの大役には「光栄ですね。少し大きすぎるかなという気もしますけど、しっかり