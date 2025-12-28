◇バスケットボール ウインターカップ2025 準決勝(28日、東京体育館)高校バスケットボールの全国大会「ウインターカップ2025」は28日、男子の準決勝2試合が行われ、決勝カードが決定しました。▽第1試合福岡大学附属大濠(福岡) 69-66 鳥取城北(鳥取)第1試合は、前年の決勝と同カードとなった福岡大大濠(福岡)と鳥取城北(鳥取)が激突。序盤からシーソーゲームの展開となるも、前年覇者である福岡大大濠が8点リードで前半を折り返