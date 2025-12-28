¸ÀÍÕ¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤ÆÆþ¤ë¤Ò¤é¤¬¤Ê¤ò¸«È´¤¯¡Ö¤Ò¤é¤¬¤Ê¥¯¥¤¥º¡¦½éµéÊÔ¡×¡ªº£²ó¤Ï¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¶Á¤­¤ä¡¢À²¤ì¤¿Æü¤ÎÉ÷·Ê¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶õÍó¤ËÊ¸»ú¤òÊü¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£ÌäÂê¡§¢¢¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Ï¡©¼¡¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤ÆÆþ¤ë¤Ò¤é¤¬¤Ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¢¢¢¢¤ê¤ç¢¢¢¢¤½¤¯¤³¤¦¢¢¢¢¢¢¢¢¤Ë¤ÁÅú¤¨¤ò¸«¤ë¢­¢­¢­¢­¢­Àµ²ò¡§¤¨¤óÀµ²ò¤Ï¡Ö¤¨¤ó¡×¤Ç¤·¤¿¡£¢§²òÀâ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö