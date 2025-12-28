中国メディアの観察者網によると、新エネルギー車が高速道路で電欠になったため、車から降りて手で押していた運転手を含む2人が、後ろから来た大型トラックに追突されて死亡する事故があった。中国広東省の交通警察が26日、明らかにした。警察の調べによると、運転手は高速道路に入る前、乗客に対し、残り充電残量から80キロほどしか走行できないと伝えた。乗客は充電してから出発するよう提案したが、運転手は受け入れなかった。