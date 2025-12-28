2022年以来、3年ぶり6度目の出場となるKing & Princeが、今年の『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合／以下、『紅白』）リハーサルのトップバッターを飾った。ミッキーの新たなオフィシャルテーマソングとして大きな話題となった「What We Got ～奇跡はきみと～」をミッキーマウスとミニーマウスとともにスペシャルステージにて披露する。 （関連：【画像あり】3年ぶり