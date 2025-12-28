こんにちは！元CAの美容ライターRilaです。今年もベストコスメを選ぶ季節がやってきました。みなさんのお気に入りコスメは何ですか？今回は、筆者が2025年とくにヘビロテしたアイテムを5つご紹介。プチプラからデパコスまで幅広く選んでみました。（文・写真＝Rila）【写真】優秀なアイテムが勢ぞろい！2025年“ベストコスメ”一覧■これなしでは語れない溺愛パレット「Dior」の「バックステージ グロウ マキシマイザー