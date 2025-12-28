◇バスケットボール ウインターカップ2025 準決勝福岡大大濠(福岡)69-66鳥取城北(鳥取)(28日、東京体育館)高校バスケットボールの全国大会「ウインターカップ2025」の男子準決勝が行われ、前年覇者の福岡大大濠が激戦を制して決勝進出を決めました。前年の決勝と同カードとなった福岡大大濠と鳥取城北の一戦。前半は福岡大大濠が37-29の8点リードをつくり折り返します。しかし第3クオーター開始直後に鳥取城北が反撃。3選手の3P