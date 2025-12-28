´Ø±ÛÆ»¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Â¿½Å»ö¸Î¤Ç¡¢28Æü¸á¸å¡¢Ìó40»þ´Ö¤Ö¤ê¤ËÁ´¶è´Ö¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤¿ÅòÂôÃÏ°è¤Î¥¹¥­ー¾ì¤Ç¤Ï¡¢°ÂÅÈ¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅòÂôÄ®¤ÎÅòÂôÃæÎ¤¥¹¥Îー¥ê¥¾ー¥È¡£¾¯Àã¤Î±Æ¶Á¤Çº£¥·ー¥º¥ó¤Î±Ä¶È³«»Ï¤¬Í½Äê¤è¤ê1½µ´Ö¤Û¤ÉÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½µËö¤Î´¨µ¤¤¬·Ã¤ß¤ÎÀã¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢28Æü¡¢ÂÔË¾¤Î¥ªー¥×¥ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¿ÀÆàÀî¤«¤éÍè¤¿µÒ¡Û¡ÖËÜÅö¤Ë¥ªー¥×¥ó¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤