日本スケート連盟は28日、全日本選手権終了後に来年2月に開催されるミラノ・コルティナオリンピックの男女日本代表14人を発表した。郄木美帆（31、TOKIOインカラミ）は3大会連続4度目、吉田雪乃（22、寿広）は初代表となった。男子は森重航（25、オカモトグループ）、新濱立也（29、高崎健康福祉大職）はともに2大会連続の五輪となった。【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪開会式は2月6日にミラノで開催郄