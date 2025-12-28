元プロ野球選手で野球解説者の鳥谷敬氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で10日に公開された動画に出演。「いつかプロ野球の監督をやってみたい?」という質問に回答した。『ダグアウト!!!』場面カット=BS10提供○鳥谷敬氏が自己分析「いつかプロ野球の監督をやってみたい?」という質問に対し、鳥谷氏は「×」と回答し、「単純に大変だから」とポツリ。また、平井理央が「これだけ理論的にいろんなことを考えられていて、い