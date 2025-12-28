フジテレビ系の国民的アニメ「ちびまる子ちゃん」（日曜・後６時）が２８日放送され、歌い手のＡｄｏが歌うオープニング主題歌「おどるポンポコリン」が初めて放送された。今回、ももいろクローバーＺから６年８か月ぶりの歌手変更。ＯＰでは「ちびまる子ちゃん」の題名とともにアニメキャラクターとなったＡｄｏがいきなり登場。ライブステージ上で微笑むと駆け寄ったまる子と踊り出した。その後もまる子をはじめとしておなじ