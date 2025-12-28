２０２５年度のＪＲＡ全日程が終了し、調教師リーディングは６１勝の杉山晴紀調教師＝栗東＝が２０２３年以来、２度目の獲得となった。開催最終週の１２月２７日に、阪神カップ（ルガル）、ホープフルＳ（ロブチェン）で東西重賞をジャックするなど、２位の斉藤崇史調教師に８勝差をつけてタイトルを手にした。杉山晴調教師「今年１年を通して全ての管理馬たちが頑張ってくれた結果です。そして素質豊かな馬を預けてくださった