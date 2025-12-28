２３日に新宿フェイスで行われた優宇（３４）の引退興行「優宇引退試合ごちそうさまでした！」で時間差入場バトルロイヤルが行われ高木三四郎（５５）、アジャコング（５５）ら数多くの選手が大会に花を添えた。出場選手は登場順にハイビスカスみぃ、救世忍者乱丸、アジャコング、シン・広田さくら、高瀬みゆき、岩田美香、ハイビスカスみぃ（２回目）、救世忍者乱丸（２回目）、山下りな、上福ゆき、ＶＥＮＹ、ＣｈｉＣｈｉ