¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥×B¥êー¥°B2¤ÇÀ¾ÃÏ¶è3°Ì¤Î¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¤Ï28Æü¡¢ÅìÃÏ¶è7°Ì¤ÎÀÄ¿¹¥ï¥Ã¥Ä¤ÈÇ¯ÆâºÇ¸å¤Î»î¹ç¤òÀï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ 27Æü¤ÎÂè1Àï¤òÀË¤·¤¯¤â1ÅÀº¹¤ÇÍî¤È¤·¤¿¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¡£ 28Æü¤ÎÂè2Àï¤Ï¥¨ー¥¹¤Î¥²¥¤¥ó¥º¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¥Ù¥ó¥Á¤«¤é³°¤ì¤ëÃæ¡¢Âå¤ï¤Ã¤ÆÌöÆ°¤·¤¿¤Î¤¬26Æü²ÃÆþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¾¾ÌîÍÚÌï¡Ê¤Þ¤Ä¤Î¡¦¤Ï¤ë¤ä¡ËÁª¼ê¡£ Àì½¤Âç³Ø4Ç¯¤Î¾¾ÌîÁª¼ê¤Ï¡¢¸½ÌòÂç³ØÀ¸¤ä¹â¹»À¸¤¬¥×¥í¤Ç³èÌö¤Ç¤­¤ëÀ©ÅÙ¡ÖÆÃÊÌ»ØÄê