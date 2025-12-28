½©ÅÄÄ«ÆüÊüÁ÷ ¤±¤µÁá¤¯ÂçÀç»Ô¤Ç´µ¼Ô¤ÎµßµÞÈÂÁ÷¤Î¤¿¤á½ÐÆ°¤·¤¿µßµÞ¼Ö¤¬ÀÑÀã¤ÇÁö¹ÔÉÔÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢´µ¼Ô¤ÎÉÂ±¡¤Ø¤ÎÈÂÁ÷¤¬£²£°Ê¬¤Û¤ÉÃÙ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Âç¶ÊÀçËÌ¹­°è¾ÃËÉËÜÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂçÀç»Ô¾åòôÌî¤Î½»Âð¤«¤é¡Ö¥È¥¤¥ì¤ÎÁ°¤Ç²ÈÂ²¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤ò¼õ¤±¡¢¸áÁ°£³»þ£µ£µÊ¬¤Ë³Ñ´Û¾ÃËÉ½ðÃæÀçÊ¬½ð¤ÎµßµÞ¼Ö¤¬½ÐÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£µßµÞ¼Ö¤Ï¸áÁ°£´»þ£±Ê¬¤ËÅþÃå¤·¡¢Ââ°÷£²¿Í¤¬´µ¼Ô¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÂ¾¤ÎÂâ°÷£²¿Í¤¬¡¢µßµÞ¼Ö¤¬Êý¸þÅ¾´¹¤Ç