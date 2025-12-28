½©ÅÄÄ«ÆüÊüÁ÷ ½©ÅÄ»Ô¤ÎÁí¼Ò¿À¼Ò¤ÇÀµ·îÍÑ¤Î¶ÀÌß¤Å¤¯¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ½©ÅÄ»Ô¤ÎÁí¼Ò¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯ÃÏ¸µ½»Ì±¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¿·Ç¯¤ò½Ë¤¦¶ÀÌß¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀ¼£»þÂå¤«¤é»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¥ä¥­¤Î±±¤Ç£±£µ£ë£ç¤ÎÌßÊÆ¤ò£´²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¤Ä¤­¡¢¤Ä¤­¤¢¤¬¤Ã¤¿Ìß¤ò´Ý¤¤·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£¶ÀÌß¤Ï¿À»ö¤Ç»È¤¦¶À¤Î·Á¤òÌÏ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆóÃÊ¤Î¤¦¤Á°ì¤Ä¤ÏÂÀÍÛ¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï·î¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÚÁí¼Ò¿À¼ÒµÜ»Ê¡¦Àî¿¬¹§µª¤µ¤ó¡Û ¡Ö¿·¤·¤¤Ç¯¤¬°Â