動物にも大きな愛情を注がれる愛子さまの「動物事情」について、テレビ朝日社会部 宮内庁担当の吉田遥記者に聞いた。【映像】ポニーに乗る5歳時の愛子さま&8月に家族になった保護猫の「美海」━━最近、新たに家族となった動物はいるか？「今年11月に愛子さまがラオスを訪問された際、『海という字が好きです』と話したラオスの若者に対して愛子さまが『私も海と名前がつく猫を飼っています』と返された場面があった。だが、