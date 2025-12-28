川崎フロンターレは28日、DF土屋櫂大(19)が福島ユナイテッドFCに育成型期限付き移籍することを発表した。クラブを通じ、土屋は「このたび、福島ユナイテッドFCへ期限付き移籍することになりました。今年1年間で経験できたことを生かして、必ず川崎フロンターレのタイトル獲得に貢献できる選手になって帰ってきます!これからも応援よろしくお願いします!」とコメント。また、福島のクラブ公式ウェブサイトを通じ、「みなさ