サンフレッチェ広島は28日、FW中村草太とのJ1百年構想リーグの契約更新、大分トリニータに期限付き移籍していたFW鮎川峻の復帰を発表した。今季、明治大から加入した中村はJ1リーグ開幕戦でJ初ゴールを記録すると、その後も出場機会をつかみ、大卒ルーキーながらも32試合6得点を記録した。今季、J2リーグで22試合1得点を記録した鮎川はクラブを通じ、「サンフレッチェ広島に関わる皆様へリリースにありました通り、広島に