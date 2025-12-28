ブラウブリッツ秋田は28日、今季限りで横浜FCを退団するMF中野嘉大の完全移籍加入を発表した。93年2月24日生まれの32歳は、筑波大から15年に川崎Fに加入。仙台、札幌、鳥栖、湘南を経て、24年から横浜FCでプレーし、今季はJ1リーグ3試合に出場していたが、11月26日に契約満了が発表されていた。中野はクラブを通じ、「この度、横浜FCより加入することになりました、中野嘉大です。ブラウブリッツ秋田の一員としてプレーでき