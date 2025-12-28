カターレ富山は28日、MF河井陽介(36)の現役引退を発表した。1989年8月4日生まれの36歳は藤枝東高、慶応大を経て、12年に清水に加入。10年間在籍して22年に岡山に完全移籍すると、24年からは戦いの場を富山に移し、今季はJ2リーグ16試合に出場していた。クラブを通じ、河井は以下のようにコメントしている。「このたび、2025シーズンを持ちまして、プロサッカー選手を引退することを決断いたしました。清水エスパルスで10年間