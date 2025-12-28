◇NTTラグビーリーグワン1部第3節静岡21―34浦安（2025年12月28日静岡・ヤマハスタジアム）昨季最下位の浦安が、昨季5位の静岡を下して2勝目を挙げた。前半17分、CTBシェーン・ゲイツ（33）のトライで先制。同35分からイエローカードで1人少ない時間帯もトライは許さず、空中戦に強いWTBイズラエル・フォラウ（36）の持ち味を生かしたハイパント攻撃を効果的に織り交ぜ、20―21の後半27分にSH飯沼蓮（25）のトライで三た