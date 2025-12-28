11月の大相撲九州場所で初優勝し大関に昇進した安青錦（21＝安治川部屋）が28日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に生出演し、好きなアスリートを明かした。師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）とともに“ご意見番”として登場。大リーグのホワイトソックスと2年契約を結んだ村上宗隆内野手のニュースから、異国の地で活躍するために必要なことを聞かれると「自分の場合はやっぱり、日本語を覚えることは意識した