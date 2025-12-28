「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦リハーサル」（２８日、ＮＨＫホール）男性３人組バンド・Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥは、白組トリという大役を担う。ボーカル・ギターの大森元貴（２９）は昨年に引き続き、はんてん姿で登場。大森は「昨年は祖父のはんてんだったけど、今年は公式ではんてんを作りました。気合を入れてきた」と笑顔を浮かべ、３人で着てこなかったのかという問いに「さすがに３人で着てくるとひかれちゃうか