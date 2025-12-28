２７日に出演予定だったライブを体調不良で欠席していた、今年のＭー１グランプリ王者・お笑いコンビ「たくろう」の赤木裕が、仕事復帰を報告した。赤木は２８日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「全部陰性の謎発熱で休んでましたが熱下がって元気になったので今日から復帰します！！知恵熱というのは本当に存在するみたいです！！ご迷惑おかけしました！！あと休んでる間に色んな優勝時の反応動画みて喜んでいたのですが、