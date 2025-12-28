◆第１０４回全国高校サッカー選手権▽１回戦徳島市立４―１早稲田実（２８日・国立）開幕戦１試合が行われ、徳島市立（徳島）が早稲田実（東京Ｂ）に４―１で大勝し、２回戦に駒を進めた。＊＊＊頭で合わせにいったボールが、腰にヒットした。徳島市立の２点リードで迎えた後半１５分。左からのクロスにＭＦ東海林が頭から飛び込んだが、目測を誤ったのか、当たったのは右腰の部分。それでもボールはゴール方向へと