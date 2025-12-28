モーニング娘。'25の北川莉央(22)が27日、東京・パルテノン多摩・大ホールでソロコンサートを行い、グループを卒業し芸能界から引退した。 【写真】大会場での披露なく…ゴージャスドレスで卒業した SNSにメンバーカラーであるシーブルーのドレス姿の画像を掲載した北川。自身のブログでは「本日をもって、モーニング娘。を卒業しました。6年半、あたたかい応