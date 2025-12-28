モデル、インフルエンサーのミチ（27）が米国に語学留学していることが分かった。モデル、タレント、ユーチューバーとして活躍するkemio（30）が28日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ニューヨークに到着したミチを共演した。kemioとミチは大親友として知られており、動画の冒頭でkemioは「なんとミチがですね、ニューヨークにですね、1カ月月引っ越してきたんです」と報告。ミチは「実際に引っ越してみて、本当にすごく素