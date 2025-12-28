日本スケート連盟は28日、スピードスケートのミラノ・コルティナ五輪代表男女計14人を発表した。女子で1000メートル2連覇、本命1500メートルで金メダルを狙う高木美帆（TOKIOインカラミ）や500メートルで表彰台を狙う吉田雪乃（寿広）、男子500メートルで22年北京五輪銅メダルの森重航（オカモトグループ）らが選ばれた。高木は「身が引き締まる思い。とうとう近づいてきた。残り日数が少ないので、1日を大切にしながら、目指