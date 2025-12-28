ブルボンは、スナック感覚で食べられる米菓商品「コメノチップス」に磨きをかけるほか洋風ミックス菓子「今夜のくつろぎミックスチーズ＆スパイス仕立て」を10月7日に新発売するなどして、引き続き米菓・豆菓子市場の開拓に挑む。「コメノチップス」は、コメの生地にコーンやポテトなど複数の原料を練り込み、ノンフライでじっくりと焼きあげる「じっくり カリカリ製法」で仕上げた新食感の米菓。米菓ともスナックとも異なるカ