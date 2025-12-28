´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤Ë¤¢¤ë¹ñ¤Î»ËÀ×¡Ö¹â»³¿Ø²°¡×¤Ç12·î28Æü¡¢°ìÇ¯´Ö¤Î±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹¹±Îã¤Î¤¹¤¹Ê§¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿¦°÷20¿Í¤Ï¤ª¤è¤½4m¤ÎºûÃÝ¤ò»È¤¤¡¢É½Ìç¤ä¸¼´Ø¤Î¸®²¼¤Ê¤É¤ÇÎ¯¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤³¤ê¤òÃúÇ«¤ËÊ§¤¤Íî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¹â»³¿Ø²°¤ÎÁ°¤ÇÄ«»Ô¤ò¹Ô¤¦¿Í¤¿¤Á¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¤·¤áÆì¤ä²Ö¤â¤Á¤Ê¤É¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë½àÈ÷¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â»³¿Ø²°¤Ï29Æü¤«¤éµÙ´Û¤·¡¢¿·Ç¯¤Ï4Æü¤«¤é³«´Û¤·¤Þ¤¹¡£