¡Ø¥Ê¥ó¥Ñ¥â¥Ö¤¬¤ª»Å»ö¤Ç¤¹¡£¡Á¥Õ¥é¤ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤ÎÎø¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Á¡Ù¡Ê¼Ü¤Ò¤á¤­¡§Ì¡²è¡¢¤ä¤Þ¤À¤Î¤Ü¤ë¡§¸¶ºî¡¢À®³¤¼·³¤¡§¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡ËÂè5²ó¡ÚÁ´9²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¥Ê¥ó¥Ñ¥â¥Ö¤¬¤ª»Å»ö¤Ç¤¹¡£¡Á¥Õ¥é¤ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤ÎÎø¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Á¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à¿¦¶È¤È¤·¤Æ¡È¥â¥Ö¡É¤òÃ´¤¦¿Í¡¹¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤ØÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦¡£B²ð¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¥Õ¥é¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÊª¸ì¤ò¿Ê¹Ô¤µ¤»¤ë¡Ö¥Ê¥ó¥Ñ¥â¥Ö¡×¤È¤·¤ÆÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã