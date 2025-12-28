ヒップホップグループ、RIP SLYMEが28日、フジテレビ系トーク番組「ボクらの時代」（日曜午前7時）に出演。SUとFUMIYAの出会いが語られた。01年にメジャーデビュー。一時、活動を休止するが22年4月からRYO−Z、ILMARI、FUMIYAの3人体制で活動を再開。メジャーデビュー25周年に向けて今年4月から26年3月まで約1年間限定で、SU、PESも加わりオリジナルメンバー5人体制で活動している。神奈川・辻堂出身のSUとFUMIYA。RYO−Zから「お