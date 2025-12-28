※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年1月号からの転載です。 子どもの頃、図書館が大好きで、日々長い時間を過ごしていたという多部さん。「ねずみくんの絵本」シリーズともそこで出会った。「絵もキャラクターもとにかくかわいくて、何度も何度も読みました。『ねずみくんのクリスマス』は昨年、購入したんです」大人になって、作品の魅力に改めて気付かされた。「文章はすごくシンプルなのに、喜びや驚き、友達を思う気