箱根駅伝2026全チーム紹介予選会突破校＆関東学生連合（シード校後編＞＞）予選会を勝ち抜いた大学のなかで、シード権を獲得、さらに上位に進出しそうな大学はあるのか。今回から選考方法が変更された関東学生連合も含めてチームを紹介する。本戦出場をかけて箱根予選会を戦った選手たちphoto by Kyodo News【予選会１位〜５位】中央学院大は前回14位。往路（12位）を走ったメンバー４人が卒業したが、チームは今季、自信