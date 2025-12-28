箱根駅伝2026全チーム紹介シード校後編（シード校前編：３連覇を狙う青山学院大など「５強」の充実度をチェック優勝争いをリードするための戦術も予想した＞＞）2026年１月２、３日に開催される箱根駅伝の全チーム紹介、シード校の後編では、前回大会で６位から10位に入ったチームの戦力を見ていこう。５区での快走が期待される城西大の斎藤将也photo by Sankei Visual【前回６位：城西大】城西大は前回、ヴィクター・