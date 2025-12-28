売れている加湿器はどう違うのか。売れ筋1位のダイニチ工業の「HD-LX1025」（4万8400円）と2位の象印マホービン「EE-RU35」（2万800円）を、家電プロレビュアーの石井和美さんが使って比べてみた――。筆者撮影象印のスチーム式加湿器「EE-RU35」（左）とダイニチの温風気化式加湿器「HD-LX1025」 - 筆者撮影■「超音波式」「気化式」「スチーム式」3つの方式の違い乾燥する季節になると気になるのが加湿器だ。店頭やネットには数