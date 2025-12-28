現役続行を決断したフィギュアスケート女子の渡辺倫果（三和建装・法大）に対し、ファンから歓喜の声が上がっている。２１日に閉幕した全日本選手権（東京）はショートプログラム、フリーで計３本のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を着氷させるも総合７位。ミラノ・コルティナ五輪代表の座を逃し、今後について「実を言うと今季いっぱいで引退を考えてはいたけど、まだまだやれということなのかもしれない。来季やるので