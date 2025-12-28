外国人観光客の増加に伴い、新幹線でのトラブルも増えている。もし、迷惑行為やマナー違反を見かけたら、どう対応すればいいのか。鉄道ジャーナリストの東香名子さんがJR東海を取材した――。写真＝iStock.com／yongyuan※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／yongyuan■6割以上が「マナーの悪い外国人」を目撃2025年に日本を訪れた外国人旅行者の数が3900万人を突破し、過去最高を記録した。すっかり観光大国になったニッポン